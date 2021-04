A Xunta despexa o horizonte para a unión subterránea dos edificios históricos do Museo

Proposta de unión soterrada dos edificios históricos do Museo © Deputación de Pontevedra César Mosquera, vicepresidente da Deputación de Pontevedra © Mónica Patxot Edificios históricos do Museo de Pontevedra © Mónica Patxot

A Consellería de Medio Ambiente, concretamente a Dirección Xeral de Calidade Ambiental, comunicou ao Concello de Pontevedra que non necesita de estudo de impacto ambiental a modificación do Peprica, que é o plan urbanístico que protexe todo o centro histórico da cidade. O Goberno local impulsa esta modificación para poder sacar adiante o proxecto para unir a nivel subterráneo os edificios do Museo: García Flórez, Castro Monteagudo e Fernández López.

O concelleiro e vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera informou este martes en rolda de prensa que o Concello acaba de recibir unha notificación da Xunta coa resolución da Consellería sobre a innecesaridad desta avaliación ambiental. A Comisión de Urbanismo celebrada esta mañá xa deu conta deste asunto.

Mosquera explicou que se trata dunha actuación parecida á que se fixo cando se construíu o CITA (Centro de Interpretación das Torres Arcebispais), por tanto este procedemento "xa ten antecedentes e con bos resultados".

"Nós estabamos seguros de que isto estaba perfectamente dentro da lei", dixo César Mosquera que sinalou que tanto a Lei do Solo de Galicia como o seu regulamento "teñen ordenación deste tipo" autorizando ao concello o uso do subsolo dos espazos de dominio público coa finalidade de prever a implantación de infraestruturas, equipamentos ou aparcamentos de titularidade pública.

A modificación do Peprica consiste niso, en ocupar o dominio público destas rúas por baixo das rasantes sen ningunha afección á superficie nin aos edificios que están encima: García Flórez, Castro Monteagudo e Fernández López.

"A razón é que eses edificios hoxe, especialmente os dous primeiros, para uso museístico son inviables", fundamentalmente polas súas condicións de seguridade e accesibilidade.

Despois de consultar á Dirección Xeral de Urbanismo, o Instituto de Estudo do Territorio e a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que emitiron informe respecto diso, a Consellería de Medio Ambiente resolve "non someter a procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria a modificación puntual do Peprica" xa que "non se prevén efectos ambientais significativos".

Isto significa que o Concello de Pontevedra evita unha tramitación que sería "longa e profusa" con "un horizonte de dous anos", por tanto a partir de agora o Goberno Local procederá a aprobalo inicialmente "esperemos que sexa antes do verán", logo sometelo a exposición pública, solicitar os informes sectoriais precisos e aprobación definitiva e entrada en vigor.

"Co cal temos un horizonte despexado de cara ao comezo, elaborar o proxecto e contratar a rehabilitación deses edificios", resumiu Mosquera.

Sobre o rexeitamento que suscitou a futura reforma das sedes centrais do Museo de Pontevedra, situadas na contorna da Praza dá Leña, o vicepresidente da Deputación respondeu que "a solución técnica está estudada e sábese que se pode facer e que funciona" os técnicos levan traballando en buscar unha solución a estes edificios desde o ano 2013 "e non atopamos outra e cando xa estamos a piques de chegar hai xente que lexitimamente di que non lle gusta, pero se alguén ten outra solución..."

Finalmente, Mosquera insistiu en que "temos dous edificios que están nunha situación ruinosa e perigosa mesmo" e por tanto "deixalos como está supón que non poden ter uso de Museo, polo menos de pinacoteca".