Realizan pintadas sobre o mural creado polo graffiteiro O'Ras para recuperar unha parede na contorna do Gafos

Pintadas vandálicas nas que se pode ler "Extremo", "JxA", "Sollar" ou unha máis elaborada con iniciais apareceron cubrindo o elaborado mural que fora creado polo graffiteiro O'Ras, que exercía de monitor doutros mozos que durante o verán de 2020 participando no programa Ponteverán. Daquela actividade xurdira esta pintura artística colaborativa.

Aquela acción, promovida pola asociación Vaipolorío coa colaboración do Concello de Pontevedra, servira para recuperar columnas e unha parede degradadas de 20x2 metros no espazo natural do río Gafos coa recreación de elementos gráficos de tipo ambiental. Esa actividade precisamente foi realizada para eliminar este tipo de firmas, frases e graffitis que ensucian espazos urbanos.

Desde a asociación Vaipolorío denuncian esta agresión á obra creada no mural por O'Ras, un artista dedicado ao grafiti e que en 1998 realizaba as súas primeiras accións destas características para despois comezar os seus estudos na Facultade de Belas Artes e en 2013 gañaba o premio Galicia Crea na disciplina de grafiti. Agora realiza de maneira profesional talleres e murais participando en eventos como O Marisquiño.