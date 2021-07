Recuperan con graffiti un muro degradado e a denominación Menexo do río Gafos

'Obradoiro de graffiti no Gafos' © PontevedraViva 'Obradoiro de graffiti no Gafos' © PontevedraViva 'Obradoiro de graffiti no Gafos' © PontevedraViva 'Obradoiro de graffiti no Gafos' © PontevedraViva 'Obradoiro de graffiti no Gafos' © PontevedraViva 'Obradoiro de graffiti no Gafos' © PontevedraViva

O luns 26 de xullo comezaba o 'Obradoiro de graffiti no Gafos', unha actividade do programa Ponteverán, organizado polo Concello de Pontevedra.

Por segundo ano consecutivo, o artista O´Ras coordina un grupo de rapaces no deseño e elaboración dun graffiti na contorna do río Gafos.

O obxectivo é recuperar un muro deteriorado para integralo no espazo natural, e que se corresponde á traseira dunha vivenda situada na avenida María Vitoria Moreno.

A idea e elección do lugar foron iniciativa da asociación Vaipolorío, quen tamén achegou información sobre a denominación do Gafos neste punto.

O nome de río Menexo é o que os participantes neste obradoiro están a plasmar no muro. Unha actividade que comezou o luns 26 e se prolongará ata o xoves 29.

EXPERIENCIA COLABORATIVA

O monitor O´Ras (Coruña, 1982), que cursou os seus estudos na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, coméntanos como se está a desenvolver a actividade.

O´RAS: El año pasado recuperamos el muro del Gafos que pasa por debajo de la autopista, gustó mucho y este año Vaipolorío consiguió el permiso de este muro, que es de una propiedad privada, y lo que estamos haciendo con los chavales es recordar cómo era esta parte del río antiguamente.

Se llamaba Menexo esta parte do río y lo que me toca a mí como profesional es hacer unas fotos de lavandeiras y de la vida que había antiguamente en esta zona con el molino. Y en los bordes, vamos a hacer vegetación de esta zona colindante con el Gafos.

¿Como se organizan as sesións de traballo nun obradoiro deste tipo, fronte a un muro baleiro?

O´RAS: El primer día les he explicado cómo es la dinámica de hacer un graffiti, empezaron con el rodillo y después le dejé una zona para que pudiesen hacer sus primeras pruebas con el spray. Ahí fue dónde les expliqué la cercanía, cuánto hay que apretar, los truquillos para agitar el bote, las normas de seguridad -no miréis la boquilla, no pintes la cara, no pintes al compañero-.

Y el segundo día un poco de libertad para que marcaran el nombre, cada uno escogía una letra y, con unas pautas, les doy libertad como es el graffiti.

Os participantes teñan experiencia previa ou empezan de cero?

O´RAS: Hay algún niño que me suena de talleres que hice otros años. Están entre 10 y 12 chavales y todos tienen su aportación, empezamos de cero. Lo que sí se nota es aquellos niños a los que les gusta dibujar, están más participativos. Pero en general todos disfrutan porque todos contribuyen.

Vemos que as letras están practicamente rematadas, que queda por facer nos dous días que quedan de obradoiro?

O´RAS: El miércoles voy a estar solo haciendo las imágenes realistas. También pintaré la parte superior con vegetación para que el jueves, el último día, les queden las partes intermedias. Ahí intentaré que metan algún insecto, alguna flor típica de por aquí, una hoja grande...