VÍDEO.- Recuperan un muro degradado coa realización dun graffiti colaborativo

Mural na contorna dos Gafos realizado por escolares © Asociación Vaipolorío

Escolares de Pontevedra realizaron durante este verán un obradoiro de grafiti na contorna do río dos Gafos.

Trátase dunha actividade promovida pola asociación ecoloxista Vaipolorío coa colaboración da oficina de Xuventude do Concello de Pontevedra. A través do plan de Pontevedrán 2020, estes menores coa axuda do monitor O'Ra elaboraban un mural nunha muro que se atopaba totalmente degradado, que contiña tags antiestéticos.

Agora, este mural ofrece unha imaxe na que se potencian os valores ambientais e a importancia da natureza.