"Descenderon drasticamente" durante a última semana as denuncias por incumprir as normas sanitarias

A portavoz do goberno municipal do Concello de Pontevedra, Anabel Gulías informou este luns en rolda de prensa das denuncias interpostas pola Policía Local entre o 1 e o 5 de abril relacionada coas restricións en vigor con motivo da pandemia da covid-19.

Anabel Gulías sinalou que "descenderon drasticamente" o número de denuncias por este tipo de infraccións, se se compara coa semana anterior.

Soamente rexistráronse 11 denuncias. De luns a xoves foron 4 e o resto entre o venres e o domingo.

Catro das denuncias foron por non levar posta a máscara e sete por saltarse o toque de queda.

A portavoz municipal indicou que "mantivemos a presión en zonas sensibles de concentración de persoas", especialmente as terrazas da hostalería, e a pesar diso reducíronse as denuncias polo que entenden que é un motivo de satisfacción.

VACINACIÓN MASIVA

Durante esta semana pasada tanto a Policía Local como Protección Civil mantiveron unha presenza continuada no Recinto feiral de Pontevedra para colaborar na organización e a loxística da campaña de vacinación masiva que está a levar a cabo a Consellería de Sanidade.

"Todo o proceso está a producirse con bastante tranquilidade", valorou de maneira positiva a portavoz municipal que apuntou que as condicións meteorolóxicas tamén "axudaron" a que non se agrupasen grandes concentracións de persoas no exterior do Recinto Feiral.

Do mesmo xeito que fixeron antes as autoridades sanitarias desde o Concello tamén avisan ás persoas que están a ser citadas para recibir a vacina para "que non acudan antes da hora de citación porque os pequenos incidentes que se produciron tiveron que ver con este motivo".