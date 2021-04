As Forzas de Seguridade destacan o alto cumprimento das normas no ámbito da hostalaría

A Subdelegación do Goberno de Pontevedra acolleu este mércores a xuntanza do Centro de Coordinación Operativa (CECOR) na que se fixo balance das accións de control e prevención levadas a cabo polas Forzas e Corpos de Seguridade na provincia para o seguimento dos dispositivos de seguridade vencellados á actual situación sanitaria, destacando o alto cumprimento das normas no ámbito da hostalaría.

En total, do 7 ao 13 de abril, a Garda Civil, a Policía Nacional e a Unidade de Policía Adscrita levaron a cabo 1.852 dispositivos de control e vixilancia sanitaria nos que participaron 1.809 axentes, se identificaron a 5.845 persoas, se controlaron 3.514 vehículos e se elevaron 211 propostas de sanción.

Ademais, as autoridades policiais levaron a cabo 1.661 inspeccións en establecementos hostaleiros da provincia, onde interpuxeron 37 sancións.

As cifras de sancións son as máis baixas dos últimos meses e evidencian, segundo a subdelegada do Goberno, Maica Larriba "un seguimento exemplar das normas por parte cidadanía de Pontevedra". Neste sentido, Larriba destacou o alto cumprimento da normativa no ámbito da hostalaría, onde apenas se rexistraron infraccións.