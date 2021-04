Investígana por furtar unha bolsa de comida conxelada dun local de Poio e descobren que conduce bébeda

A Policía Local de Poio investiga a unha veciña de Soutomaior de 51 anos como presunta autora dun delito de furto por levar unha bolsa de comida conxelada dun local comercial de San Xoán de Poio.

Os feitos ocorreron sobre as 20.00 horas do sábado 3 de abril. Testemuñas presenciais viron como unha muller levaba do local unha bolsa de comida sen pasar por palla e introducíaa nun vehículo e, ao ter coñecemento dos feitos, os empregados do negocio alertaron á Policía Local.

Os policías atoparon á muller no lugar dos feitos, pero non o vehículo no que presuntamente meteu a comida. A pesar de que ela negou os feitos, as testemuñas deron aos policías detalles do coche.

Usando os datos do vehículo facilitados polas testemuñas, os policías realizaron un seguimento e acabaron localizando á muller pouco despois cando o coche. Rexistraron o interior e localizaron a comida conxelada que desaparecera do establecemento comercial.

Os policías devolveron a comida aos donos do establecemento e á muller sometérona a unha proba de alcoholemia porque cheiraba fortemente a alcol. Deu resultado positivo de 0,42 miligramos por litro de aire expirado.

A muller está investigada polo furto e, ademais, enfrontarase a unha sanción por conducir baixo os efectos do alcol.