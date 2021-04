Localizan en Poio persoas de Logroño, Barcelona, Alemaña e Francia que non puideron xustificar a entrada en Galicia

Os controis especiais realizados pola Policía Local de Poio nos últimos días para vixiar as entradas e saídas do municipio durante esta semana Santa e detectar a persoas que se saltaron o peche perimetral de Galicia vixente na actualidade permitiron descubrir varios incumprimentos das normas ditadas para evitar a expansión da pandemia da covid-19. Os axentes localizaron a persoas de Logroño, Barcelona, Alemaña e Francia que non puideron xustificar a entrada en Galicia.

As persoas que se saltaron o peche perimetral para desprazarse desde Alemaña e Francia chegaron a Poio en autocaravana. A Policía Local controlou ao redor de 100 autocaravanas en catro días e localizou unha de cada un destes países. O resto das vixiadas procedían de Galicia, de modo que non incumpriron ningunha norma de mobilidade.

Desde o inicio da Semana Santa, a Policía Local controlou máis de 1.300 vehículos e procedeu á identificación de 250 persoas para vixiar que non se saltase o peche perimetral.

Entre esas persoas localizaron a varias que chegaran desde Logroño e Barcelona sen autorización a pesar de que todas as comunidades autónomas españolas teñen vixentes nestes días peches perimetrais.

Os policías tamén realizaron 28 inspeccións en establecementos de hostalería e controlaron a apertura de furanchos.

Os controis policiais centráronse de forma especial nas zonas de Combarro e Raxó, ao ser os puntos tradicionalmente máis turísticos de Poio.