Descobren un novo petróglifo en Cerdedo

Membros do colectivo Capitán Gosende no petroglifo de Daquelcabo © Capitán Gosende

O colectivo Capitán Gosende visitou o monte de Serrapio, na parroquia de Pedre, en Cerdedo-Cotobade, para constatar o achado dun novo petróglifo comunicado por un veciño da parroquia de Castro, Xurxo Outeiro, mentres realizaba sendeirismo polo monte.

Unha vez confirmado o achado nomeárono como petróglifo de Daquelcabo, que é o nome da localidade na que se atopa.

Esta obra rupestre está gravada nunha roca de granito e constitúese por 17 coviñas, das que 14 están esparexidas pola roca. Outras tres atópanse máis afastadas, a uns tres metros.

Ademais conta con 18 cruciformes e dúas figuras triangulares repartidas do seguinte modo: 13 tallados no cara leste, 3, na sur; 2 e os dous triángulos, na oeste. Os investigadores datan a obra da época medieval posto que os surcos dos cruciformes teñen forma de Ou e non de V.

O petróglifo de Daquelcabo é un gravado rupestre prehistórico ( coviñas) que foi acrecentado ( cruciformes) na Idade Media, conclúen os integrantes de Capitán Gosende. Este petróglifo é o número 60 dos inventariados no territorio de Cerdedo.