O Hospital Montecelo suma unha nova vítima pola covid, un home de 85 anos

A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés suma xa 161 pacientes mortos por culpa do coronavirus. Segundo os datos ofrecidos na tarde deste martes pola Consellería de Sanidade durante as últimas horas perdía a vida un home de 85 anos, contaxiado por covid-19, no Hospital Montecelo.

Segundo a Consellería, a vítima contaba con outras enfermidades no seu expediente clínico, aínda que a súa morte produciuse como consecuencia do virus. Desde o inicio do plan de continxencia, na área sanitaria curáronse 12.174 pacientes, 23 máis na última xornada. A anterior vítima mortal na área producírase o venres 12. Tratábase dunha muller de 94 anos, que falecía no Hospital do Salnés.

Sanidade informaba dunha morte máis este mesmo martes, un home de 77 anos no Hospital de Verín e dunha muller de 83 anos, que perdía a vida o luns no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

Con estas tres novas mortes, Galicia suma 2.306 falecementos desde que se notifican os decesos provocados pola pandemia.