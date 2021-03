O colexio de Cerdedo estrea un novo patio interior para actividades a cuberto

O delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, Luis López e o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, supervisaron a reforma integral do patio interior do CEIP San Xoán Bautista de Cerdedo acompañados pola dirección do centro e por membros do goberno local.

A Xunta de Galicia foi a encargada de financiar esta reforma que consistiu na realización de diversas obras para acondicionar axeitadamente este lugar e gañar espazo de lecer e para actividades educativas a cuberto, especialmente nas xornadas con choiva ou climatoloxía adversa.

Na actuación investíronse un total de 13.000 euros e segundo o delegado territorial recuperouse un espazo interno que presentaba algunhas deficiencias.

Ademais, renovouse por completo co acondicionamento do chan, o reforzo e corrección dalgunhas filtracións na cuberta, o pintado xeral de todo o patio, o acolchamento de paredes e columnas para minimizar o risco de accidente e a dotación de diversos elementos de xogo, entre outras melloras.