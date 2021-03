Seis obradoiros para mellorar a empregabilidade e o crecemento persoal da mocidade de Pontevedra

O programa formativo 'Pisando forte', co que o departamento municipal de Xuventude busca "a mellora da empregabilidade e o crecemento persoal" da xente moza de entre 15 e 35 anos de Pontevedra, chega a unha nova edición, nesta ocasión cunha "edición estendida no tempo" ao longo de todo o ano e que, nesta primeira metade de 2021, xa ten unha oferta formativa de seis actividades.

O concelleiro de Xuventude, Alberto Oubiña, presentou este luns a nova edición, que chega tan só uns días despois de que o seu departamento presentara 'Xuventude en Rede', unha nova páxina web que oferta formación e entretemento e, sobre todo, "unha nova forma de traballar da área sa xuventude", coa que se reinventan "co obxectivo de mellorar a maneira de comunicar, a maneira de chegar á xente máis moza e de ofrecer formación e entretemento".

Os cursos de 'Pisando forte' van pasar a ocupar o centro do taboleiro na área de Xuventude e buscan, "neste ano tan estraño" mellorar non só a empregabilidade da poboación máis nova, senón tamén "o seu auto coñecemento e intelixencia emocional" á hora de buscar traballo.

Oubiña destaca que son actividades pensadas para unha xeración que, sen chegar aos 35 anos, xa pasou por dúas crises en poucos anos e aqueles que non emigraron non atopan traballo ou téñeno en "condicións precarizadas" a pesar de ser persoas moi formadas.

Os obradoiros son, en principio presenciais, aínda que xa teñen pensadas alternativas para organizalos de xeito telemático en caso de que a situación epidemiolóxica así o requira e todos agás un teñen 15 prazas.

O prazo de inscrición xa está aberto a través de xuventude.pontevedra.gal ou apuntate.pontevedra.gal e terán prioridade as persoas menores de 35 anos e as empadroadas no Concello de Pontevedra, ademais de ter prazas reservadas para persoas con diversidade funcional. En todo caso, Oubiña anima á poboación a anotarse tamén se teñen outros perfís, pois cabe a posibilidade de que quede algunha praza libre e poidan finalmente participar.

Segundo indicou, con esta edición ampliada "queremos diversificar, ampliar e mellorar os coñecementos da xente máis nova" e xa preparan a programación para a segunda metade do ano. Neses meses finais de 2021 centraranse no eido medioambiental, no auto coñecemento e nas habilidades discursivas.

Obradoiros ofertados: