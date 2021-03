O portavoz do grupo municipal do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez compartiu a "doble preocupación" que lle produciu o vídeo do presidente de Ence Ignacio de Colmenares no que alerta da posibilidade "de un susto mayúsculo ambiental".

"La primera preocupación es oír al máximo dirigente de Ence decir que puede haber un problema medioambiental", sinalou Rafa Domínguez que "como pontevedrés por supuesto que me preocupa".

O portavoz popular comentou en rolda de prensa que consultou estas afirmacións de Colmenares "y me dicen que cumple con todas las medidas de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental" ademais, engadiu que as inspeccións "rigurosas" que se fixeron á fábrica de celulosas "las cumple". Aínda que reiterou que esas afirmacións do presidente da compañía pasteira "desde luego a mi me deja cierta preocupación".

En todo caso Rafa Domínguez tamén indicou que "más preocupación me deja que estamos, probablemente, ante un inminente cierre que va a dejar en la calle en Pontevedra a 500 familias" algo que, segundo valorou "no creo que en Pontevedra en el año de la crisis, en el año más complicado económicamente, sea una buena noticia".

"Va a ser un golpe para la ciudad terrible", concluíu.