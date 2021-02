Barro vai investir 100.000 euros na mellora do parque de Barosa

Parque Natural Ría de Barosa © Mónica Patxot Parque Natural Ría de Barosa © Mónica Patxot

O Concello de Barro vai executar nos próximos meses o proxecto de mellora e conservación no Parque Natural Ría de Barosa, para o cal xa conta cos informes preceptivos e autorizacións sectoriais tanto de Augas de Galicia como da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, estando pendente unicamente a aprobación do Proxecto de Control arqueolóxico para a contratación das obras.

Con esta actuación, que ten un orzamento de 100.211 euros, o Goberno Municipal busca mellorar a accesibilidade a todo o parque, realizar diversas tarefas de silvicultura, como desbroces, plantación de árbores autóctonas e a eliminación de especies invasoras. Ademais de tarefas de mantemento nas pontes, mesas, muíños e outros elementos, así como a mellora da seguridade da ruta de sendeirismo.

Ademais da dotación de novos baños públicos que alivien a sobrecarga de usuarios nos existentes, sobre todo nos meses de verán, vaise facer unha importante mellora da accesibilidade tanto da rampa de acceso á zona baixa do parque como no acceso á illa desde a zona norte do mesmo.

O Parque de Barosa é un entorno cun enorme valor natural, etnográfico e patrimonial e que recibe cada ano a milleiros de visitantes, polo que é preciso realizar de forma periódica tarefas de mantemento e de protección dos elementos naturais e patrimoniais.

O Goberno municipal agarda contar proximamente coa aprobación do Proxecto de Control arqueolóxico para nos vindeiros meses poder comezar o proceso de licitación para que tanto a veciñanza de Barro como as persoas que o visitan, poidan gozar deste entorno cunha maior accesibilidade e mellora nos seus servizos.

Esta será a primeira actuación integral sobre este espazo no que non se volvera actuar desde que se executou o proxecto inicial e con ela búscase facer un mantemento de todo o que se deteriorou co paso dos anos e mellorar varios aspectos que non quedaran ben resoltos no seu día.