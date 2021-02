Pontevedra esixe á Xunta que resolva as verteduras do 'aliviadeiro' de Cocheiras

Ante as verteduras "reiteradas" que se producen á ría de Pontevedra desde o punto de colector de Cocheiras, o goberno municipal esixiu á Xunta de Galicia que resolva este problema de maneira "inmediata" e que deixe de "eludir as súas responsabilidades".

A concelleira Carme da Silva explicou que este problema está "localizado" desde hai tempo e a súa solución é "coñecida", xa que así se recolle no plan de saneamento da ría de Pontevedra, deseñado polo goberno galego.

A EDAR dos Praceres, lembrou Da Silva, ten un sistema que cando entra demasiada auga nela, por exemplo en época de choivas, "alivia" á ría a través de Cocheiras, o punto elixido no seu día pola administración autonómica.

Este problema viuse agudizado tras as obras da variante de Marín. Un tramo deste colector reduciu a súa capacidade o que, segundo a edil do BNG, "estrangula" o sistema e a súa capacidade de desaugadoiro viuse reducida de maneira "moi importante".

A "mala execución" desta obra, entende o goberno municipal, reduciu a capacidade hidráulica destas canalizacións que, entre Cocheiras e a EDAR, son responsabilidade de Augas de Galicia, á que lle solicitan que resolvan esta situación "con carácter inmediato".

Tras lamentar que este organismo "falta á verdade" insinuando que estas verteduras proceden dun ben de titularidade municipal, Carme da Silva sinalou que este non é un problema de Pontevedra senón do estado no que se atopa o saneamento na ría.

A este respecto, Da Silva lembrou que o plan de saneamento da Xunta xa identifica este colector de Cocheiras como unha das obras "prioritarias" e que está orzada en case 3,7 millóns de euros que, segundo este documento, se pagarían con fondos europeos.

Estes traballos, segundo defende o Concello, poden ser contratados de maneira "inmediata" porque xa existe un proxecto e as obras non requiren de expropiacións porque sería actuar nunha vía pública para substituír un colector por outro de maior capacidade.