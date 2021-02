82.652 traballadores da provincia acolléronse a ERTES ao longo do ano pasado

A directora provincial do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), Marta Estrada, informou que en Pontevedra no 2020 un total de 82.652 traballadores acolléronse a Expedientes de Regulación Temporal de Emprego (ERTE). En total, o Goberno pagou prestacións por valor de 190 millóns de euros nos dez últimos meses do ano pasado na provincia.

Segundo salientou, o novo acordo social, aprobado no mes de xaneiro e que foi publicado o pasado día 27, permitirá a todas as empresas afectadas por restricións que impidan ou limiten a súa actividade solicitar á autoridade laboral un ERTE de limitacións ou impedimentos en idénticos termos de tramitación e requisitos que na anterior normativa.

Marta Estrada reuniuse este venres coa subdelegada de Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, para analizar esteo novo acordo social de prórroga dos ERTE e axudas a autónomos, que estará vixente ata o próximo 31 de maio.

A subdelegada incidiu na importancia deste tipo de axudas que "están dando cobertura a empresas e traballadores, garantindo deste xeito os salarios para eses traballadores e que as empresas non se vexan gravadas durante o período de crise sanitaria con cargas sociais".

A día de hoxe, o 95 % do persoal do SEPE está atendendo ao cidadá de maneira presencial e con cita previa nas súas oficinas. Non obstante, todas aquelas persoas interesadas continúan podendo presentar a documentación para a súa tramitación a través da web oficial do organismo.