Cubela lembra aos socialistas que o proxecto de residencia de Carballedo inclúe un centro de día

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, xustificou o voto en contra do grupo do PP á moción presentada polo PSOE pedindo a creación dun centro de día en Carballedo porque "chega tarde, mal e cando xa está todo en marcha".

O rexedor mostrouse "perplexo" ante a petición da oposición porque considera que "xa saben que está en marcha un proxecto millonario, histórico para Carballedo e no que se contempla desde a súa fase inicial a inclusión dun centro de día". Cubela afeou a actitude dos socialistas "de querer subirse agora ao barco" despois de estar oito anos no goberno "e non fixeron nada".

Puntualizou o popular que o centro de día é un dos elementos determinantes do proxecto que conformará a residencia de maiores de Carballedo. Neste sentido, botoulles en cara Cubela que, no momento da fusión de ambos os concellos, o PSOE daba por feito a renuncia de Cotobade á súa propia residencia de maiores.

"Agora vén que tamén neso mentiron de xeito descarado. A xente dase conta de que todo o que dixeron era mentira e ve como despois de moi pouco tempo transcorrido estanse conseguindo obras millonarias, históricas e que moitos nin soñaban en poñer en marcha", recriminou o rexedor botando man dunha longa lista de investimentos levados a cabo baixo o seu mandato.