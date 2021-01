Multas en Poio por saltarse o peche perimetral para ir ao Centro Comercial A Barca

Control da Policía Local no Centro Comercial A barca © Policía Local de Poio

A incidencia do virus da covid-19 no municipio de Poio é das máis altas de Galicia. Por este motivo están a aplicarse as restricións máis estritas de toda a Comunidade desde hai varios días.

A Policía Local de Poio traballa para garantir o cumprimento de todas estas medidas e dentro destas funcións este mércores realizou varios controis para supervisar que se respecta o peche perimetral imposto en todos os municipios.

Despregáronse controis nos accesos e tamén no interior do centro comercial da Barca onde se interpuxeron varias denuncias de incumprimentos.

Desde a Xefatura da Policía Local lembran que a cidadanía debe facer as compras nos seus respectivos concellos.

Tamén fanse controis ás persoas que atravesan a ponte da Barca e reiteran que tampouco se pode estacionar aparcamento do centro comercial por parte daquelas persoas de fóra de Poio.