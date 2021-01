O persoal de limpeza Montecelo quéixase do "sobreesforzo permanente" nas áreas de atención ao covid-19

O secretario de organización de Comisións Obreiras en Pontevedra, Xosé Luís García Pedrosa, trasladou a queixa do persoal de limpeza Montecelo polo "sobreesforzo permanente" nas áreas de atención ao covid-19.

Sinalan que mentres no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a empresa Acciona, adxudicataria deste servizo, puxo en marcha un reforzo de 14 traballadoras para a atención de luns a domingo nas áreas de atención aos pacientes covid, "no Hospital Montecelo apenas contratou persoal específico para estes servizos".

Afirma este sindicato que puntualmente se incrementa o persoal de limpeza nos servizos afectados pero que moitas veces é só por un período de tempo da xornada laboral e retirando a ese persoal doutras unidades de hospitalización nas que estaba a traballar.

García Pedrosa di que este persoal está a vivir no día a día do seu traballo "unha situación de permanente tensión" polo risco ao contaxio e "sen que teñan ningún tipo de compensación" como poden ser, máis descansos, retribucións por perigo e mesmo penosidade, apunta.

Tamén engade que "a empresa elude a súa responsabilidade de velar pola saúde do seu persoal" polo que cualifica a actuación que está a manter Acciona desde o inicio da pandemia como "irresponsable e deplorable".

Por último o secretario de organización de Comisións Obreiras denuncia que a empresa "nestas prácticas irregulares conta coa conivencia dos responsables do SERGAS que teñen que fiscalizar o cumprimento das súas obrigacións contraídas no Prego de contratación do servizo e no Convenio Colectivo, e que non o fan".