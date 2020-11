Eusonloureiro, a campaña para dinamizar o comercio de Loureiro Crespo, xa ten 42 socios

Primeiras accións da campaña para dinamizar o comercio de Loureiro Crespo, #Eusonloureiro © Mónica Patxot

A campaña de dinamización do comercio de Loureiro Crespo #Eusonloureiro, coa que a Concellaría de Obras busca tratar de paliar os efectos da reforma da rúa, botou a andar este xoves con 42 locais incorporados.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e os concelleiros de Obras e Urbanismo, Demetrio Gómez e Xaquín Moreda, fixeron unha vista á rúa este xoves con motivo do inicio das accións, a instalación do primeiro monolito da campaña.

Esta peza instalouse no cruzamento da rúa Loureiro Crespo con Doce de Novembro e recolle os establecementos comerciais adheridos.

O alcalde sinalou que os comercios de Loureiro Crespo están a pasar un mal momento porque á mala situación derivada da pandemia que afecta a todos os establecementos eles engádenlle as molestias que ocasionan as obras, por iso é polo que decidiron poñer en marcha esta campaña, para promover que "neste Nadal se compre no barrio”.

Ademais, anunciou que aproveitando a parada da construción con motivo das vacacións de Nadal, o Concello e a empresa adxudicataria, Covsa, tratarán que as zonas en obras se atopen o máis practicables posibles para que non interfiran nas comunicacións e nas compras de Nadal.

A campaña promove as compras de proximidade e inclúe accións relativas á propia historia e á memoria do barrio a través de roteiros e exposicións.

Entre outras medidas, elaborouse un censo de todos os negocios da zona que incluíu a compilación de datos e material gráfico de cada un deles para utilizalo en redes sociais e nunha mostra que recolla a historia da rúa. Instalarase a vindeira semana e poderá visitarse facendo un percorrido polos escaparates dos distintos establecementos.

Tamén se repartiron cartaces específicos para os locais comerciais e volantinas para toda a veciñanza e en decembro está previsto un roteiro para coñecer o barrio e a súa historia e, aproveitando o Nadal, os comercios agasallarán aos clientes cunha pulseira co lema #EusonLoureiro.