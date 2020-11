O PP local traslada ao sector empresarial as súas propostas de axudas para facer fronte a crise

Rafa Domínguez explica ao sector empresarial as propostas de axuda que levarán ao pleno © Mónica Patxot

Representantes de Aempe, Aje, Cámara de Comercio, a Asociación de Hoteis e a de Hostaleiros Empresarios de Pontevedra mantiñan un encontro con Rafa Domínguez, presidente do PP local, que estivo acompañado polos concelleiros Pepa Pardo e Pablo Fernández.

Durante a reunión, Domínguez explicou o paquete de axudas a autónomos e pemes que o grupo municipal popular levará ao próximo pleno da corporación municipal. O líder da oposición municipal considera urxente a aprobación destas axudas para manter o emprego, reforzar o comercio local e aliviar o golpe que a crise derivada da pandemia exerceu na cidade.

A súa intención con esta proposta é que se fixe o emprego dun milleiro de traballadores, a través dunha dotación de 1,2 millóns de euros, para empresas cun máximo de 10 empregados. Esta iniciativa supoñería achegas de 1.200 euros directos para as empresas, bonificando directamente para converter contratos temporais en fixos, segundo explicaba Rafa Domínguez.

Tamén se contempla a axuda ao aluguer ao entender que a gran maioría dos comerciantes seguiron pagando os seus alugueres a pesar de estar pechados. Este apartado entende que se cubriría con 2,25 millóns de euros para 500 comerciantes e autónomos, cunha cantidade de 4.500 euros por demandante que se repartirían en tres pagos.

A preguntas dos asistentes á reunión, Domínguez sinalou que a axuda directa aos 1.500 autónomos do municipio sería a través dunha cifra que ascende a 1.716.000 euros. Segundo expuxo trátase dunha axuda "equivalente ao primeiras catro cotizacións de autónomos do ano". Tamén habería unha axuda directa por traballador para as empresas con menos de 10 empregados, que se repartirían con 300 euros en febreiro, 600 en abril e 900 euros en maio.

Ademais indicou que é necesario suprimir a taxa de veladores e a abolición do recibo de lixo durante o que dure a pandemia, á marxe de estudar a ampliación de cada terraza para axudar ao sector hostaleiro e hostaleiro.

Por último, os representantes do PP tamén explicaron a primeira das tres liñas de axudas do Plan de rescate da Xunta de Galicia, que irá dirixida a persoas traballadoras autónomas. Estas axudas poden ser solicitadas ata o 18 de decembro e ofrecerán 1.200 euros para os autónomos que pertenzan a calquera actividade económica; e 2.000 para aqueles que teñan as súas actividades paralizadas.