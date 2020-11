O Concello, en negociacións para a compra do convento de Santa Clara

Convento de Santa Clara, en Pontevedra © Mónica Patxot Xardíns do convento de Santa Clara © Mónica Patxot Visita guiada ao Convento de Santa Clara © Mónica Patxot Visita guiada ao Convento de Santa Clara © Mónica Patxot

O convento de Santa Clara de Pontevedra, pertencente á Orde das Clarisas, pechou as súas portas en setembro de 2017, tras preto de sete séculos de actividade relixiosa. O motivo, non poder mantelo coas dúas únicas monxas que permanecían nel, ambas as dúas de idade avanzada.

Este inmoble, protexido e catalogado como Ben de Interese Cultural, conta ademais cunha horta duns 12.000 metros cadrados, sobre a que o Concello sempre mostrou o seu interese para abrilo ao público e integralo na trama urbana de Pontevedra.

Pois ben, esa posibilidade está máis preto que nunca. O goberno municipal confirmou que está a ultimar as negociacións para adquirir o histórico convento, unha das xoias do patrimonio cultural pontevedrés. Sería, destacan, unha das maiores operaciones urbanísticas da historia da cidade.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)