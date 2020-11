Gondar estreará local social o próximo verán

Obras do local social de Gondar © Concello de Sanxenxo

O novo local social de Gondar prevese que estea listo a finais do próximo verán. A adxudicataria Vipeca, Obras e Servizos iniciou xa as obras que contan cun prazo de execución de once meses e están valoradas en 254.000 euros. Os primeiros traballos deron comezo xa a finais da semana pasada co acondicionamento da parcela.

A obra contempla a construción dun edificio dunha soa planta de 183 metros cadrados que se distribúe nun vestíbulo de entrada, unha gran sala polivalente, unha oficina, dous aseos e un almacén.

Así mesmo, está previsto urbanizar o exterior cun aparcamento e unha zona verde garantindo a accesibilidade. A edificación contará con dúas únicas fachadas sobre rasante, polo cal as outras dúas prevense enterradas en dúas dos seus lados.

O proxecto permite a integración da edificación na contorna da chaira pétrea existente e lindeira coa Capela de Santo Tomé.

O proceso de licitación deu comezo en xuño despois de que a comisión de festas efectuase a modificación catastral da parcela que permitiu elevar a escritura pública a cesión. Os traballos realizaranse con cargo ao Plan Concellos e responden a unha vella demanda veciñal en Vilalonga.