Pontevedra entrégase coa recollida solidaria de alimentos promovida pola hostalería

Recollida solidaria de alimentos promovida pola hostalería de Pontevedra © Cristina Saiz

Á segunda foi a vencida e a recollida de alimentos promovida pola hostalería de Pontevedra en favor do banco de alimentos da Asociación de Veciños O Mirador de Monte Porreiro puido levarse a cabo despois da cancelación da pasada semana por parte da Subdelegación ao entender que carecían das autorizacións pertinentes.

Desde minutos antes das 12 horas deste sábado, en La Quesera e La Estafeta, na zona antiga de Pontevedra, a entrega de alimentos foi incesante. "Está a ser unha participación constante e continua, estamos moi contentos de como está a reaccionar Pontevedra", agradeceu o presidente da oenegué, Carlos Diéguez.

Hostaleiros, comerciantes, autónomos, concelleiros e veciños fóronse achegando para achegar o seu gran de area a esta causa solidaria. "Temos unha participación global importante, tanto devecinos como hostaleiros", destaca Diéguez.

Aínda que os resultados están a ser satisfactorios, asumen con resignación tanto organizadores como beneficiarios que a recollida sería moito máis voluminosa o sábado anterior. "Tivésemos máis afluencia", asegura Diéguez. Ademais, os hostaleiros tampouco puideron, como tiñan pensado, doar os produtos frescos que tiñan almacenados antes do peche. "O fresco perdémolo todo porque non todos teñen cámara para conservalo durante unha semana", lamenta.

Pola contra, si puideron contar coa colaboración dos vendedores do mercado de abastos. "Van doar todo o que quede sen vender do día de hoxe e é importantísimo. Non só os postos de peixe, tamén as carnicerías. Vai ser unha doazón importante", agradecen desde Ou Miradoiro.

Como a semana pasada, tamén a Policía Nacional acudiu aos puntos de entrega para supervisar que se cumpren con todas as medidas de seguridade e comprobar que os organizadores tiñan todos os permisos, os mesmos que xa conseguiran hai sete días, en orde.

"Teñen orde de vir controlar e a parécenos ben. Teñen que ver que se cumpre coa normativa. Fixeron o seu traballo moi ben e moi cordiais co que estamos a facer", valora o presidente do colectivo veciñal, agradecido coa actitude dos axentes, pero non coa Subdelegación.

Entenden no colectivo veciñal e no sector que a subdelegada Maica Larriba sementou dúbidas sobre a legalidade desta iniciativa solidaria que conta con todos os permisos e cumpre con todas as medidas de seguridade e que se está facendo notar na participación da poboación.

Por iso, os organizadores fan un chamamento a toda a sociedade que aínda non se achegou por La Estafeta ou La Quesera para que o fagan esta tarde, entre as 18 e as 20 horas. "Todo o que veña é bo e necesario", conclúe o presidente da agrupación veciñal O Mirador, Carlos Diéguez.