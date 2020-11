Impiden a recollida solidaria de alimentos dos hostaleiros por falta de permiso

Suspendida a recollida solidaria de alimentos © Cristina Saiz Suspendida a recollida solidaria de alimentos © Cristina Saiz

Finalmente suspendeuse a recollida solidaria de alimentos que impulsaba un grupo de hostaleiros de Pontevedra para doar ao Banco de Alimentos de Monte Porreiro.

Diante do peche forzoso dos seus establecementos debido ás restricións impostas pola Xunta para frear a incidencia da covid nesta zona, algúns empresarios decidiron entregar para fins sociais todos os alimentos que tiñan nas súas neveiras.

A recollida ía ter lugar este sábado en "La Estafeta" e o "Mulligans" en horario de mañá de 12 a 14 horas e de tarde de 18 a 20 horas. Así llo informaron á Policía Nacional, Autonómica e Local. Con todo non foi notificado á Xunta de Galicia.

Segundo informaron os organizadores, este sábado, horas antes de iniciarse a recollida, unha patrulla de axentes da Policía Nacional acudiu a un destes establecementos para advertir que non estaba autorizada a apertura do local para facer esta entrega solidaria de alimentos.

A propia subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba atopouse fronte ao "Mulligans" co presidente da Asociación de veciños "O Mirador" de Monte Porreiro, Carlos Diéguez e coa exconcelleira María Rey, colaboradora do Banco de Alimentos, que lle pediron unha explicación.

A subdelegada sinaloulles a falta de autorización desta actividade solidaria e insistiu na obrigatoriedade do cumprimento da medida de peche do sector hostaleiro ordenada pola Xunta.

Horas despois os promotores desta iniciativa publicaban nas redes sociais que a recollida fora "Cancelada por la Subdelegación del Gobierno".