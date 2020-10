Doce mariñeiros, confinados nun barco por covid-19: As familias denuncian que están en condicións "inhumanas"

Hai xa 48 horas que o barco de pesca " Sanamedio" chegou ao porto de Marín. Fíxoo con toda a súa tripulación, doce mariñeiros, contaxiados pola covid-19. A pesar do seu estado de saúde -tres deles son persoas de risco-, as autoridades sanitarias aínda non autorizaron que poidan desembarcar e as familias estalaron.

"Están nunha situación infrahumana", explica María Soliño, cuñada dun destes mariñeiros a PontevedraViva. "Non están nun transatlántico senón nun buque de pesca", engade.

O "Sanamedio" partiu de Marín rumbo ao caladoiro de Gran Sol hai apenas dúas semanas. Ía traballar en augas británicas ata nadal, con descargas puntuais en Irlanda. Pero xa nunca chegou ao seu destino. Un dos mariñeiros comezou a mostrar síntomas da covid-19 aos dez días de iniciar a viaxe.

"Tiña dor no peito, febre alta e unha tose moi fea", sinalou esta familiar. O seu positivo confirmouse tras un test rápido feito a bordo. En principio ía desembarcar en Irlanda "pero non saben se se negaron a recibilos pero ao final mandáronos para aquí".

As condicións a bordo do barco, relata a cuñada dun destes mariñeiros, "eran cada vez peores" e a tripulación empezou a sufrir tose e pequenos arrefriados. Ao chegar a Marín, confirmouse o peor dos diagnósticos. Os doce mariñeiros contraeran a infección.

"Era imposible cumprir o protocolo. Co temporal apenas podían saír dos camarotes e a carga viral era moito máis perigosa. Estaban aí todos expulsando virus", relata María.

Apunta que "para o meu cuñado é unha situación moi perigosa", xa que sofre de maneira crónica obstrución pulmonar polo que "calquera arrefriado pode derivar en pneumonía". A pesar diso, as autoridades mantéñenos en corentena dentro do barco.

"A el entroulle pánico porque sabe ben o que ten", subliña esta muller, que lamenta que ata o de agora as continuas chamadas ás autoridades non tivesen efecto.

A pesar do bo trato que recibiron por parte de cásaa armadora, que ten a súa sede en Beluso (Bueu), os mariñeiros seguen confinados no barco. "Están catro persoas en cada camarote e apenas poden moverse polo corredor", lamenta esta familiar.

Ademais, a tripulación trasládalles que apenas teñen ventilación, non quedan máscaras e a lavadora está estragada "polo que nin sequera poden lavar a súa roupa".

Desde a Autoridade Portuaria explican o "Sanamedio" está atracado nun peirao "illado" e onde non hai máis movemento de mercadorías. O barco está "cercado" e ten un perímetro de peche para que ninguén se achegue ás inmediacións.

"De momento dixéronnos que non desembarquen. Estamos á espera de instrucións por parte de Sanidade", engaden. Ata o momento, todos os pasos dados polo porto, insisten, foron requiridos polas autoridades sanitarias.