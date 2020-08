O BNG de Caldas acusa á Xunta de "temeraria e irresponsable" polo seu silencio ante o estado do encoro do Umia

O BNG de Caldas de Reis alerta da floración de cianobacterias no encoro do Umia, o que está a provocar que a cor verde tinga estas augas e contamine paraxes como a fervenza de Segade ou o propio río ao seu paso polo centro urbano do municipio.

Ante a presenza destas bacterias, a formación política denuncia que non hai información que advirta desta circunstancia, máxime cando lugares como a citada fervenza de Segade está a ser un lugar escollido para aliviar as temperaturas estivais "sen que se observe ningún tipo de sinalización que advirta aos bañistas sobre a calidade das augas, nin da presenza das cianobacterias, nin do perigo que as mesmas representan para a súa saúde".

O portavoz municipal do BNG en Caldas, Manuel Fariña, acusa á Xunta de "converter o gran río de Caldas nun problema de saúde pública e nun camposanto de fondos públicos; e lonxe de reparar o dano causado, o goberno de Feijóo está a actuar de forma temeraria e irresponsable".

A presenza de cianobacterias é unha tesitura que se reproduce cada ano na tempada estival en maior grao. Esta mesma semana, Veciñanza de Cuntis denunciaba a afectación do río ao seu paso por este municipio.