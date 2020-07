O Concello de Poio ofrece a vía do diálogo á Asociación Veciñal de San Salvador para expoñer as súas queixas

Marga Caldas, concelleira de Seguridade Cidadá en Poio ofrece a vía do diálogo á Asociación Veciñal de San Salvador, que esta semana fixo público o seu malestar polo que consideran é unha deriva da seguridade na rúa Oliveira. O último capítulo, que cualifican de acto vandálico, producíase na madrugada do luns cando ardían uns contedores e dous turismos. Feito que atribúen ás reiteradas desordes que provocan os botellóns que teñen lugar no parque Ánkar.

Respecto diso, a concelleira nacionalista responde que "o primeiro que hai que delimitar é cal foi a causa do suceso e que nos notificará a Garda Civil e a partir de aí poderase encadrar de que tipo de suceso estamos a falar". Sobre a inseguridade desa zona, "nós temos que defender que é unha zona segura, porque se non o fose, non fariamos alí concertos como a pasada fin de semana".

Engade que "se hai feitos illados que os veciños queren darnos a coñecer, para iso estamos, para escoitalos e que veñan. A día de hoxe non teño ningún escrito nin solicitude de veciños desta zona, no momento en que a teña recibirémolos, escoitaremos e se podemos facer algo por resolver as queixas, farémolo".

A inseguridade da que falan estes veciños de San Salvador atribúena en boa medida á carencia dun servizo nocturno de Policía Local, respecto diso, Marga Caldas defende a óptima xestión que realiza a Garda Civil.

Outra denuncia que hacian pública veciños e afectados polo sinistro - e sobre a que o PP se ha pronunciado estes días -, corresponde ao servizo de Bombeiros que recibe o municipio de Poio. Caldas responde a estas voces lembrando que "non é competencia do Concello decidir quen ten que vir atender unha emerxencia neste municipio, senón a Xunta. Se deciden facer un convenio coa Deputación, como ao parecer propuxo o PP, que o fagan. O único que podemos facer é ir da man, se o PP quere, e solicitar á Xunta que cambie dado que é quen ten competencia".

A concelleira de Seguridade Cidadá lembra que os ayuntamientosde menos de 20.000 habitantes non teñen obrigación de dispoñer de servizo de Emerxencias e Protección Civil; en cuxo último caso si existe.