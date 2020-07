Unha fin de semana en Sanxenxo con 123 multas por non levar máscara

A Policía Local de Sanxenxo impuxo durante a fin de semana 123 multas por non levar a máscara ou por facer un uso incorrecto dela.

Segundo informa o Concello, a maioría destes incumprimentos detectáronse durante a noite e madrugada (105 casos), mentres que, durante o día foron menos (18).

"É unha misión de todos cumprir coas regras para acabar con esta pandemia", sinalou respecto diso o alcalde, Telmo Martín.

Neste sentido as multas por non levar máscara de protección ou tela mal posta, sen tapar nariz e boca, ascenden a 100 euros.

Desde o domingo o uso da máscara é obrigatorio en todos os espazos públicos, tanto abertos como pechados, con independencia de que se poida manter a distancia social. As únicas excepcións en praias e piscinas son no momento do baño ou mentres se tome o sol sen desprazarse.

DENUNCIA DUN LOCAL EN PORTONOVO

Tamén durante a fin de semana, a Policía Local intensificou os controis nocturnos en colaboración da Garda Civil, saldándose cunha denuncia a un local de Portonovo tras interceptar no seu interior a 17 menores, oito deles consumindo alcol. Os axentes tramitaron o expediente contra o establecemento por unha falta moi grave ao ser reincidente.

Pola súa banda noutro local de Portonovo e unha terraza de Dorrón xestiónanse senllas sancións por non respectar o horario de peche.

O balance de denuncias tramitadas inclúe tamén una á terraza dun kiosko por incumprimento da distancia de seguridade, cinco denuncias por ruídos en vivendas, unha por desobediencia á autoridade e dúas por ouriñar en espazos públicos.