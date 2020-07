A CGT acusa a Renfe de non desinfectar os trens entre A Coruña e Vigo despois de cada viaxe

Limpeza de vagóns © Renfe-Viajeros Limpeza de vagóns © Renfe-Viajeros

O sindicato CGT denunciou ante Renfe que os trens de Media Distancia que cobren o traxecto entre Vigo-Coruña-Vigo polo eixo atlántico de velocidade alta non se desinfectan tras cada viaxe. Desta forma, incumpren os protocolos de limpeza e desinfección que Renfe-Viaxeiros estableceu tras o estado de alarma, sinalan estes representantes dos traballadores.

A causa desta falta de esterilización dos vagóns atópase, segundo este sindicato, na rotación de vehículos ferroviarios que cobren os distintos servizos que se manteñen en circulación. Aseguran que non existe tempo material para realizar esta desinfección polo persoal de limpeza.

Poñen como exemplo o tren 09073, que sae da Coruña ás 7:00 hs. e chega ás 8:33 hs. a Vigo, volve saír ás 8:50 hs. para A Coruña. Nese espazo de tempo, afirman desde a CGT que é imposible realizar o protocolo de limpeza e desinfección establecido por RENFE-Viaxeiro. E esta mesma situación prodúcese co tren 09072, que percorre Vigo-A Coruña con regreso despois a Vigo, entre as 06.40 horas e as 09.00 horas.

A queixa tamén afecta os trens durante a fin de semana. Sinalan que as salas de viaxeiros e os baños tampouco son desinfectados tras cada viaxe. No escrito emitido pola CGT ndican que a empresa encarga esa función a un só traballador por quenda e que resulta imposible que poida desenvolver ese labor.

A CGT anuncia que acudirá á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia para denunciar esta irregularidade, despois de que as direccións territoriais de Renfe e Adif en Galicia evitasen corrixir o problema.