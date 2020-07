O Padroado da Fundación A.M.A. aproba as contas do ano 2019 e completa o seu Plan de Actuación 2020

O Padroado da Fundación A.M.A, aprobou nunha reunión celebrada este pasado xoves as contas anuais do exercicio 2019, un encontro que serviu tamén para completar o Plan de Actuación de 2020, coa aprobación do patrocinio de 4 novos proxectos, e para incorporar ao seu Padroado, a proposta do seu presidente e por unanimidade de todos os seus patróns, ao insigne oftalmólogo Luís Fernández-Vega.

Esta nova incorporación responde a unha aposta clara da entidade por ter no seu Padroado aos mellores profesionais do sector, que permitan cumprir con acerto os obxectivos sociais da fundación.

O prestixioso doutor e presidente da Fundación Princesa de Asturias D. Luís Fernández-Vega está considerado o mellor oftalmólogo do mundo, operou a máis de 30.000 persoas e é autor de máis de 200 publicacións sobre a súa especialidade.

A reunión do Padroado, que estivo presidida polo Dr. Diego Murillo, e á que asistiron os 16 prestixiosos profesionais sanitarios do ámbito da Medicina, Farmacia, Veterinaria, Odontoloxía e Enfermería que o integran, aprobou por unanimidade as contas do exercicio 2019.

Ditas contas foran auditadas previamente pola empresa ERNST & YOUNG S.L., que emitiu un informe favorable ditaminando que todos os fondos destináronse aos fins e actividades propias da fundación, que representaban a imaxe fiel do patrimonio e da situación financeira da Fundación A.M.A.

Ademais, o presidente Dr. Murillo informou da concesión de 124 bolsas para a formación sanitaria especializada cun importe total de 251.000 euros, así como da convocatoria da VII Edición do Premio Mutualista Solidario dotado con 60.000 euros, para proxectos sociais propostos polos propios mutualistas e con prazo límite de presentación ata o próximo 31 de agosto de 2020.

Na reunión completouse o Plan de Actuación de 2020 coa aprobación dun donativo a 4 iniciativas sociais: a Asociación de pais de nenos oncolóxicos de Castela e León (PYFANO) para o seu proxecto de promoción da saúde en menores con cancro; a Fundación Educación e Cooperación (EDUCO) para a mellora da calidade de vida de nenos e nenas en contornas de alta vulnerabilidade e de exclusión social; a Fundación Andrés Marcio para o seu programa de tratamento de distrofias musculares asociadas á Laminopatía e, por último, a Irmandade da nosa Señora do Refuxio e Piedade para o seu proxecto "Gota de Leche", que ofrece servizos de roupeiro, alfabetización e alimentos a familias en situación de desemprego ou con ingresos insuficientes.

Con respecto ao XVIII Premio Científico, que está dotado cun primeiro premio de 40.000 euros e un accésit de 20.000 euros, cuxa temática é "Resistencia aos antibióticos", procedeuse a propoñer aos membros do xurado, que serán os encargados de avaliar os traballos presentados e emitirán o seu fallo no cuarto trimestre do ano 2020.

O patrón D. Joaquín Poch Broto, unha vez finalizado o seu mandato como presidente da Real Academia Nacional de Medicina, puxo o seu cargo ao dispor do padroado. Pero o presidente Dr. Murillo propuxo que continuase "pola súa intelixencia, experiencia, valía persoal e o seu gran compromiso coa Fundación", proposta que foi ratificada tamén por todos os demais patróns.