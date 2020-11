AMA América mellora o rating en Ecuador pola súa "solidez e forte récord financeiro"

AMA América, presidida polo Dr. Diego Murillo Carrasco, consolídase como unha compañía sólida en Ecuador e líder no seu sector, "con forte récord financeiro e ben recibida nos seus mercados naturais". A axencia de cualificación de riscos SummaRatings certificou a súa activa presenza e elevou o rating de AMA a A desde A- pola súa "estrutura financeira" e pola súa "sólida capacidade para cumprir cos asegurados e as súas obrigacións contractuais".

Esta excelente certificación recoñece o esforzo e o traballo desenvolvido por AMA América en Ecuador, que consolidou fortes crecementos nos seus cinco anos de implantación no país. O obxectivo inmediato da entidade é pechar este exercicio cun importante crecemento do 60 por cento fronte ás primas emitidas o ano anterior e abrir novas oficinas, xunto ás actuais de Quito, Guayaquil e Portoviejo.

A.M.A. é a única aseguradora especializada en dar servizo de forma exclusiva ás organizacións e profesionais da saúde en España e tamén en Ecuador. A súa maior vantaxe competitiva está, segundo a axencia SummaRatings, "na súa especialización no nicho de mercado dos profesionais da saúde". Neste sentido, AMA América pretende ter asegurados ao 50 por cento dos profesionais sanitarios de Ecuador nos próximos 10 anos.

A Axencia de Cualificación de Riscos tamén destaca que AMA "conta cun Código de Goberno Corporativo cuxo obxectivo é compilar as mellores prácticas que oriente á aseguradora cara á eficiencia" e subliña "a estabilidade e solidez que se evidencia no goberno da empresa". Segundo pon de relieve SummaRatings no seu informe aos mercados financeiros, "ao ser AMA América subsidiaria de A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora existe un respaldo institucional importante fronte a escenarios adversos".