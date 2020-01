O Dr. Diego Murillo, condecorado coa Insignia de Ouro do Colexio Oficial de Médicos da Rioxa

Personalidades condecoradas coa Insignia de Ouro do Colexio Oficial de Médicos da Rioxa © A.M.A.

O presidente de Honra de A.M.A. e presidente da Fundación A.M.A., doutor Diego Murillo, foi condecorado polo Colexio Oficial de Médicos da Rioxa, que o pasado venres entregou as súas Insignias de Ouro, con motivo dos actos que a institución organizou para celebrar o seu Centenario.

Presidido por Inmaculada Martínez Torre, presidenta do Colexio Oficial de Médicos da Rioxa, o acto celebrouse no Auditorio Municipal de Logroño, que estaba totalmente repleto de personalidades do sector sanitario, amigos e compañeiros.

As ex ministras de Sanidade, Ana Pastor e Trinidad Jiménez, foron tamén distinguidas, xunto a Serafín Romero, á fronte da Fundación para a Protección Social da Organización Médica Colexial de España; o director do Diario La Rioja, José Luis Prusén, e o director da Unidade de Coordinación de Transplantes, Fernando Martínez.

Na súa intervención, o Dr. Murillo mostrou o seu agradecemento pola distinción concedida "con gran satisfacción e orgullo" e recoñeceu o "extraordinario labor" da presidenta do Colexio, quen "está solucionando infinidade de problemas nestes momentos tan difíciles nos que vive a nosa profesión".

Neste sentido, o presidente de Honra de A.M.A. afirmou que "na época en que os médicos mellor medicina facemos e na que máis enfermos curamos, grazas ás novas tecnoloxías, é na que estamos peor pagados e na que perdemos o prestixio social que sempre tivemos". Esta situación é tan real -continuou- como o feito de que para traballar hoxe en día "tivemos que contratar un seguro para a nosa defensa persoal, para que nos protexa ante as constantes e abundantes ameazas e agresións que sufrimos nas nosas consultas".

O Dr. Murillo dedicou tamén unha parte do seu discurso para facer unha breve historia de A.M.A., "unha entidade constituída por uns alicerces básicos, a solidariedade, a axuda e a confianza", que está dirixida por profesionais sanitarios e é a única en España especializada neste sector, "por tanto estamos sensibilizados e totalmente implicados" coas necesidades dos Colexios, Consellos e institucións sanitarias.

A.M.A. conta xa con máis 600.000 mutualistas e máis dun millón de pólizas contratadas, e apoia a todos os colectivos sanitarios en cantidades que roldan anualmente os 10 millóns de euros para cursos de formación, bolsas e premios científicos.