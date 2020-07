Arrancan as obras de creación da senda peonil e ciclista entre Coirados e Pardavila

Obras de creación da senda peonil e ciclista entre Coirados e Pardavila, en Marín © Xunta de Galicia

As obras para crear unha nova senda peonil e ciclista na estrada PO-313, entre Coirados e Pardavila, no municipio de Marín xa están en marcha, segundo anuncia a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

A empresa Narom S.L. executa os traballos cun investimento superior aos 570.000 euros, cofinanciada pola administración autonómica e os Fondos FEDER. O proxecto contempla a realización dun itinerario de dous quilómetros de lonxitude pola marxe esquerda da estrada PO-313. Este espazo iniciarase na saída de Marín ata conectar coas beirarrúas ata Pardavila, unha vez superado a ligazón coa Variante de Marín.

Está prevista a realización dunha pequena plataforma para salvar a actual rega desa zona. A partir dese punto construirase unha senda de formigón de cor, cunha amplitude de 1,8 metros de ancho.

A Xunta contempla a instalación dunha nova rede de drenaxe e a mellora da intersección actual coa creación dun carril central e dun cambio de sentido para o tráfico que circula pola zona. Esta obra responde á demanda de seguridade para os viandantes que circulan por este espazo.

Tamén desde a Consellería convocouse aos titulares dos terreos afectados polas obras este mércores 8 na Casa do Concello de Marín, entre as 10.00 e as 13.00 horas. Durante este encontro avanzarase no pago de depósitos previos e formalizaranse as actas de ocupación de terreos.

Será necesario que os asistentes cumpran coas medidas preventivas fronte ao risco de contaxio da Covid-19.