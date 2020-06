O consumo de gasolina descendeu un 72% en Pontevedra durante o confinamento

Ata despois do verán, segundo as estimacións do propio sector, o consumo de carburantes de automoción non volverá ás cifras que se rexistraban antes da pandemia do coronavirus. As vendas, como consecuencia do estado de alarma, afundíronse.

Os últimos datos oficiais, correspondentes ao mes de abril, reflicten que as vendas de gasolina caeron un 71,6% en Pontevedra con respecto ao mesmo mes de 2019. Nalgúns puntos da provincia, o descenso superou o 80%.

O consumo de gasóleo A tamén se reduciu notablemente. Neste caso, Pontevedra lidera a clasificación en Galicia cunha caída que roza o 60%.

Os únicos grupos de consumo que presentaron valores positivos con respecto ao ano anterior foron o de gasóleo B para uso agrícola que se incrementou nun 52,8% e o de gasoil para calefacción, un 40% máis, propiciado polo confinamento das familias nos seus domicilios.

A este respecto, o presidente da Federación Galega de Estacións de Servizo, Benigno Redondo, asegura ser "optimista" en canto á recuperación do sector, aínda que recoñece que o medo aos rebrotes e á posibilidade dunha "volta atrás" segue presente.

A obrigación por parte do Goberno de abrir as estacións de servizo, a pesar do mínimo volume de vendas, supuxo un "importante sobrecusto" para os empresarios do sector, segundo Redondo.

Por iso, solicitarán á administración axudas para paliar os gastos extraordinarios producidos polo servizo realizado durante o confinamento e que, nalgúns casos, supuxo para estes empresarios descensos na facturación que chegaron mesmo ao 90%.