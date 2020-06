Detido por trapichear con droga en Marín durante a noite de San Xoán

Axentes da Policía Nacional detiveron un home en Marín que foi sorprendido trapichando con droga durante a pasada noite de San Xoán.

Segundo informou a Policía Nacional, o individuo foi interceptado no marco do dispositivo de seguridade despregado no municipio con motivo desta festividade.

Ao detido incautáronselle 16 envoltorios de cocaína, disposta para a súa venda, unha pequena cantidade de MDMA (éxtase) e un fragmento de haxix.

Ao longo do dispositivo de San Xoán en Marín, a Policía Nacional efectuou seis propostas de sanción por tenencia ou consumo de substancias estupefacientes na vía pública.