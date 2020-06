Forenses nun caso de abusos a unha menor: "non empezan os abusos cunha penetración, é algo progresivo"

Nove forenses diferentes prestaron declaración este xoves ante a sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra para poder fin a un xuízo por un caso de abusos sexuais cuxa celebración empezara xusto antes da declaración do estado de alarma.

Foi o último ante o tribunal provincial antes da suspensión de todos os actos xudiciais e quedaran pendentes as probas periciais, que se aprazaron pola pandemia. Este xoves, tras realizarse, quedou visto para sentenza e sobre a mesa unha petición do fiscal de que o acusado sexa condenado a 19 anos e dez meses de prisión por presuntamente abusar sexualmente dunha menor de 14 anos que sufría un atraso madurativo.

O xuízo, celebrado con todas as medidas de seguridade previstas nos protocolos activados pola pandemia do coronavirus, incluíu declaracións de sete forenses por videoconferencia e dúas de forma presencial, precisamente as dúas propostas pola defensa do acusado, que contradixeron os informes oficiais realizados inicialmente sobre a vítima e o acusado.

En canto aos informes oficiais, todos os forenses ratificáronse neles. Dúas do Instituto de Medicina Legal de Galicia confirmaron que o relato da vítima é crible e non notaron nel "motivación espuria" nin "influencias externas" senón que realizou un relato "descritivo" en que poden confirmar que non é froito de "un testemuño elaborado por traballo terapéutico".

O avogado defensor e o propio acusado na súa declaración cuestionaron as posibles mentiras ou dobres intencións da vítima, pero as forenses explicaron que sempre teñen en conta esta posibilidade e que, neste caso, "non se atopou ningunha influencia" externa.

Os feitos ocorreron no ano 2017, cando a vítima, que padece un atraso madurativo cun grao de discapacidade do 35%, tiña 14 anos de idade e pasou o verán en compañía do procesado e a súa esposa en Mondariz. A menor atópase en situación de acollida e os acolledores, o seu irmán e a súa esposa -filla do acusado-, enviárana a casa do procesado xunto co seu propio fillo menor de idade, neto biolóxico do acusado, a pasar o verán.

Segundo as forenses do Imelga, a moza é "extremadamente vulnerable", procede dun contexto familiar desestructurado, sufriu acoso escolar pola súa discapacidade e ten escasa autoestima. Con ese punto de partido, o acusado "empezou a prestarlle atención", díxolle que lle gustaba e mostrou interese, de modo que "nese contexto créase unha situación de abuso, que é progresiva".

Así, segundo as forenses, ela chegou a pensar que tiñan unha relación sentimental equiparable ao noivado e nese contexto producíronse diversos episodios de tocamentos e relacións sexuais e un intercambio de mensaxes subidas de ton e fotos espidos por WhatsApp. O fiscal atribúe ao acusado un delito continuado de abusos sexuais con penetración sobre menor de 16 anos do artigo e outro delito continuado de elaboración de pornografía infantil sobre menor de 16 anos.

Tras ser descuberta polos seus familiares e denunciarse os feitos ante a Garda Civil, a menor, xa ante os forenses, mostrou "sentimento de vergoña ou culpa" e comportamento de "desaprobación" cara aos seus propios feitos. Segundo as especialistas, ese é "un elemento de credibilidade", que se suma a un relato cronolóxico, con detalles e crible da moza que lles fai concluír que se trata dun caso de abusos continuados. "Non empezan os abusos cunha penetración, empezan doutra maneira, é algo progresivo", argumentan.

As forenses achegadas pola defensa, con todo, cuestionan ese relato e insinúan que non é válido senón que é "estereotipado, estudado, contaminado", con detalles que "poderían ser unha elaboración posterior da menor". Engaden que podería estar contaminado porque a moza recoñeceu que o día anterior a declarar ante os forenses estivo coa súa psicóloga preparando a entrevista. Esta psicóloga tamén declarou na vista e negou tal circunstancia.

As forenses da defensa realizaron o seu informe en base ás entrevistas realizadas previamente á menor e gravadas e cren que "non se cumpren os criterios para determinar se é crible ou non". En todo caso, durante a súa declaración, e a preguntas das partes, acabaron recoñecendo que "non" poden afirmar que a menor mente.

Tras as declaracións dos forenses, o fiscal cambiou lixeiramente o relato de feitos que realizaba no seu escrito de acusación inicial para incluír máis detalles de como ocorreron os feitos, pero mantivo as súas conclusións e a súa petición de condena.

Tamén mantivo as súas conclusións o avogado da acusación particular, pero quixo cambiar as súas o letrado da defensa, que que pide ao tribunal que teña en conta unha circunstancia atenuante eximente completa relativa a que se produciu un "consentimento libre da menor" que sería de aplicación porque neste caso dáse un "similar desenvolvemento do acusado e a menor". Respecto diso, o letrado insiste en que existe un "desfasamento entre a idade cronolóxica e mental" do procesado, aínda que ningún perito xudicial elaborou ningún informe respecto diso.