Aprazan un xuízo por abusos sexuais e elaboración de pornografía infantil para facer unha contrapericial sobre a vítima

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra aprazou ata o mes de marzo o xuízo contra un home acusado de abusar sexualmente dunha menor que sufría un atraso madurativo para dar tempo á defensa do procesado a que realice unha proba contrapericial sobre a vítima.

O xuízo estaba previsto para este xoves e celebrarase finalmente o 12 de marzo, prazo que as partes consideraron suficiente para que os peritos realicen ese informe. Para realizar esa contrapericial os especialistas accederán ás entrevistas realizadas á vítima sobre as que xa se realizou un primeiro exame.

As partes acudiron á vista este xoves e, a pedimento da defensa do acusado, valorouse a realización desta pericial. A representación da vítima accedeu a que puidesen utilizar as gravacións desas entrevistas para facer o seu informe.

A defensa tamén pediu que o xuízo, que se segue por un delito continuado de abusos sexuais con penetración sobre menor de 16 anos do artigo e outro delito continuado de elaboración de pornografía infantil sobre menor de 16 anos, se celebre a porta pechada.

A decisión definitiva comunicarase o día da vista oral, pois hoxe non chegou a iniciarse a sesión, pero esta petición atopouse coa oposición da Fiscalía, que si considera que debe celebrarse a porta pechada a declaración da vista, pero non o resto do xuízo. O fiscal si é partidario de que determinadas testemuñas que así o soliciten declaren protexidos por un biombo.

A Fiscalía pide que o acusado sexa condenado a 19 anos e dez meses de prisión e sostén que os feitos ocorreron no ano 2017, cando a vítima tiña 14 anos de idade e padecía un atraso madurativo cun grao de discapacidade do 35 % e pasou o verán en compañía do procesado e a súa esposa.

Segundo consta no escrito de acusación da Fiscalía, a menor atópase en situación de acollida e os acolledores enviárana a casa do procesado xunto co seu propio fillo menor de idade, neto biolóxico do acusado, a pasar o verán. Desde o mes de xuño de 2017 o procesado, con ánimo de satisfacer o seu instinto sexual, comezou a manter contacto telefónico coa menor, enviándolle mensaxes a través de Whatsapp nos cales lle propoñía manter relacións sexuais con el.

A pesar de que a menor inicialmente negouse, el continuou enviándolle mensaxes e pedíalle que os borrase. Nesas mensaxes envioulle fotografías dos seus xenitais, citouna para manter relacións sexuais e pediulle que lle enviase fotografías espida e en actitude sexual explícita. Ela accedeu en repetidas ocasións e ambos gardaban eses arquivos na memoria dos seus móbiles, aínda que non consta acreditado que ningún dos arquivos difundísense a través das redes sociais a terceiras persoas.

En día non determinado de xuño do ano 2017, o procesado indicou á menor que saíse a pasear nunha zona de monte próxima á súa vivenda na que había unha cuadra desocupada e ela accedeu confiando en que non a obrigaría a manter relacións sexuais en contra da súa vontade. El comezou realizarlle tocamentos e a bicala a pesar de que ela non desexaba facelo.

Estes feitos repetíronse noutro día non determinado nos meses de xuño e xullo e, pasados uns días, el envioulle unha mensaxe de Whatspp indicándolle que acudise á mencionada cuadra. Unha vez alí, mantivo relacións sexuais con ela a pesar de que ela lle dicía que parase, que non quería continuar. Isto repetiuse en múltiples ocasións durante o verán do 2017, tanto na cuadra como no interior do domicilio.