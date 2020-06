Comeza a obra de substitución do colector de drenaxe na PO-551 en Bueu

A Xunta de Galicia comezaba este martes os traballos de substitución do colector de drenaxe na estrada PO-551, ao seu paso pola parroquia de San Martiño en Bueu.

O xefe territorial de Infraestruturas e Mobilidade en Pontevedra, José Luis Díez, e o xefe do Servizo da Axencia de Infraestruturas provincial, Manuel González Juanatey, acompañados do alcalde da localidade, Félix Juncal, e da portavoz popular, Elena Estévez, asistían ao inicio dunhas obras que teñen coma obxectivo corrixir a descomprensión do recheo que provocou un descenso da rasante do carril esquerdo que ameazaba con xerar problemas nesta estrada.

Unha vez substituído o colector de drenaxe, procederase á súa conexión á rede, recentemente renovada. Segundo se informa desde a Delegación Territorial da Xunta en Pontevedra, no ano 2018 foi necesario acometer unhas obras de reparación neste punto da estrada debido á acción erosiva do río Loureiro, que está canalizado augas arriba desta estrada a través dun colector en mal estado de conservación, que provocou a descomprensión do terreo.

Para solucionar esta situación foi necesario demoler a beirarrúa e os firmes sen apoio afectados así como canalizar o río augas arriba do pozo de rexistro e reconstruír este pozo, repoñendo o recheo, os servizos afectados e os firmes e pavimentos.

Posteriormente detectáronse subidas do nivel freático nun soto do inmoble ao carón de onde se executaron as obras, motivo que levou á posta en marcha dos traballos que veñen de comezar.

Debido ao feito de que o vial sobre o que hai que realizar as obras conta cunha elevada intensidade media de tráfico, xa que é o que une Bueu e Cangas pola estrada do interior, optouse por un sistema de perforación horizontal para solucionar o problema sen ter que volver a abrir gabias nun tramo sobre o que se actuou fai menos de dous anos. Este sistema permite a realización dunha sondaxe para a instalación de tubaxes subterráneas, mantendo a traxectoria da perforación. O obxectivo é executar unha perforación horizontal ata o punto previsto de saída e realizar progresivos ensanches ata alcanzar o diámetro final. Finalmente, introdúcese a tubaxe e lévase, mediante o tiro da máquina de perforación, ata o punto de saída.

O orzamento destes traballos, que teñen un prazo de execución dun mes, rolda os 30.000 euros co IVE.