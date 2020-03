"Sempre hai quen trata de saltarse as normas, pero o loable é que a inmensa maioría da cidadanía está a cumprir rigorosamente"

A piques de pechar a segunda semana de estado de alarma e, por tanto, de confinamento da cidadanía nos seus domicilios, a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, fai un balance positivo da actitude da poboación pontevedresa en relación coas restricións de desprazamentos, de quen destaca o seu "compromiso coas medidas adoptadas polo Goberno para combater o Covid-19" pois, "sempre hai algúns casos que tratan de saltarse as normas, pero o loable é que a inmensa maioría da cidadanía está a cumprir rigorosamente as medidas de confinamento e isto é moi importante".

Consciente de que o estado de alarma prolongarase durante, polo menos, dúas semanas máis, Maica Larriba quere lanzar unha "mensaxe de ánimo a todos os cidadáns e a todas as cidadás" da provincia de Pontevedra e "dicirlles que non están sós", que "aquí estamos todos os efectivos dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado, todos os responsables que estamos á fronte dos centros de control de coordinación desta pandemia" para axudar.

O Goberno non está a facilitar detalles das sancións impostas en cada provincia por incumprimentos do estado de alarma e, nesta liña, Maica Larriba, non achega datos, pero si recoñece que "hai algunha anécdota dalgún cidadán que se salta o confinamento e é sancionado". En todo caso, insiste no "grao altísimo de cumprimento de todos e de todas" e manifesta o seu "desexo de que continuemos coa mesma actitude porque sabemos que son medidas moi duras pero tamén sabemos que os cidadáns e as cidadás xa as interiorizaron e saben que son medidas que repercuten e que son en beneficio de todos".

"Estamos a vivir unha situación excepcional que require medidas excepcionais e incómodas pero necesarias", lembra, convencida de que "todos e todas unidos imos superar isto e sairemos reforzados como sociedade" e moi agradecida tanto ao compromiso da poboación "para evitar a propagación do virus" como ao traballo das Forzas e corpos de Seguridade, do persoal sanitario e todos os profesionais daqueles sectores que "teñen que seguir funcionando porque se consideran servizos esenciais para a supervivencia diaria de toda a cidadanía".

A subdelegada recoñeceu que "sen ningunha dúbida", as residencias de maiores son "espazos prioritarios" para combater o coronavirus porque "a letalidade é maior en función da idade das persoas que ven afectadas". "Son persoas de idade que son moito máis vulnerables e que por iso nós temos que poñer todo a alma e toda a nosa forza en tentar atender con carácter prioritario a estas persoas", insistiu a subdelegada, que engadiu que desde a semana pasada medios da Unidade Militar de Emerxencias e da Brigada Galicia VII Brilat procederon a realizar desinfeccións nos centros de saúde, nos hospitais e nos centros da terceira idade en toda a provincia para protexer este colectivo, "as persoas máis débiles".

Respecto diso, destacou que a coordinación entre o Goberno central ao que ela representa na provincia e a Xunta de Galicia é "total" e que manteñen un "excelente nivel de coordinación" para fixar as prioridades de desinfección das residencias de maiores, tanto públicas como privadas. No momento no que se detecta un positivo, ponse en marcha un operativo de desinfeccións, sempre en continua adaptación ás necesidades que vaian xurdindo. Un exemplo desta política púidose comprobar este xoves tras detectarse un paciente confirmado no albergue Raíña da Paz de Pontevedra.

Maica Larriba referiuse de forma específica ao "enorme labor" que está a realizar na provincia a Unidade Militar de Emerxencias e a Brilat, de quen destacou que a súa dedicación e o seu esforzo están "a quedar patentes". Personaliza o agradecemento no xeneral da Brilat, Luís Cortés, pois está en permanente contacto coa Subdelegación e "envorcouse na atención ás demandas que lle estamos expondo", pero faio extensivo a todos os membros das Forzas Armadas que están a realizar tarefas de limpeza e vixilancia do estado de alarma que lles manteñen en contacto directo coa poboación.

Este agradecemento faio tamén extensivo á "enorme entrega" e o "enorme valor" de cada unha das persoas que traballa nas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado na provincia e destaca que tanto a Policía Nacional como a Garda Civil están "envorcados no control da pandemia" en coordinación coas policías locais.

Os Forzas de Seguridade do Estado "están a traballar tentando resolver situacións excepcionais que se presentan cada día" ante a pandemia do coronavirus e a súa máxima responsable na provincia cre que é "xusto" que a sociedade recoñeza o "impresionante traballo que están a realizar para preservar a nosa saúde e velar a nosa seguridade".