Un positivo por coronavirus no albergue de Salcedo obriga a unha desinfección urxente da Brilat

Tarefas de desinfección da Brilat no albergue de Salcedo © Diego Torrado

Un equipo da Brigada Galicia VII, Brilat, acudiu a media mañá deste xoves de forma urxente ao albergue Raíña da Paz de Matalobos, en Salcedo, habilitado para dar acubillo durante a noite a todas as persoas sen teito que o necesiten durante a emerxencia sanitaria do coronavirus.

O motivo da intervención foi, segundo puido saber PontevedraViva, que nas últimas horas tívose coñecemento de que unha das persoas que estaba a usar estas instalacións deu positivo por coronavirus.

Unha vez que se activou o protocolo por coronavirus, pediuse a intervención da Brilat, que enviou a Salcedo un equipo de reforzo que ten de forma permanente na base General Morillo de Figueirido. A Brigada despregou patrullas este xoves en Lugo, Santiago, Avilés, Astorga, Palencia e Valladolid dentro da operación Balmis activida pola alerta sanitaria, pero quedaban militares nas instalacións que foron mobilizados para esta intervención.

Para estas tarefas de desinfeccción, os militares da Brilat contaron co apoio de axentes da Policía Local de Pontevedra e voluntarios da agrupación de Protección Civil.

O Concello de Pontevedra acordou con Cáritas a habilitación do seu albergue de Monte Porreiro e do local Raíña da Paz en Matalobos (detrás de Carrefour) para dar acubillo durante a noite a todas as persoas que o necesiten. Na capital residen ao redor de trinta persoas sen fogar. Moitos xa son usuarios habituais dos albergues, outros pasan a noite na rúa e para cumprir coa corentena, instóuselles a desprazarse a algún destes locais para previr o seu contaxio e a expansión da epidemia.

As localizacións pactadas polo Concello e Cáritas son lugares habilitados para acoller un máximo de corenta persoas e están equipados con zonas de comedor e xardín.