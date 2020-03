A Pontevedra deserta polo coronavirus

Rúas de Pontevedra baleiras © Diego Torrado

Por moito que a inmensa maioría de pontevedreses interiorizáramos as medidas de confinamento decretadas polo Goberno pola emerxencia sanitaria do coronavirus, non deixan de sorprendernos as imaxes que esta corentena deixa a diario en Pontevedra.

A Boa Vila, a cidade das persoas, ten as súas rúas e prazas desertas a todas horas. E os seus comercios, todos pechados.

O bulicio dos cidadáns que ocupan normalmente os espazos públicos deu paso ao silencio, só interrompido polos pasos dos que saen de casa a traballar ou a comprar produtos de primeira necesidade ou polo ruxido dos motores dos coches de emerxencias.

Prazas como A Ferrería, sempre cheas de nenos e nenas coas súas familias, foron agora colonizadas de maneira exclusiva polas pombas que, a recado, pregúntanse onde están os centos de cidadáns que as alimentan a diario.

Lugares de tránsito, reunión ou compras como Michelena, Peregrina, Benito Corbal ou o centro histórico tampouco escapan deste baleiro obrigado polas circunstancias.

Pero unha cousa está clara. Volveremos. Claro que volveremos reclamar o noso espazo na cidade. Cando todo isto acabe, Pontevedra recuperará a vida nas súas rúas e, coas medidas de precaución que se establezan, aos poucos iremos retomando a normalidade.