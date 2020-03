A Deputación contrata Netflix e Disney+ para os menores do Príncipe Felipe

O comité de seguimento do COVID-19 posto en marcha pola Deputación para garantir a seguridade no Príncipe Felipe reuniuse este mércores para dar conta das necesidades que precisan os profesionais e usuarios desta institución, así como para repasar o correcto cumprimento de todas as medidas sanitarias e educativas postas en marcha.

Unha das últimas novidades foi a instalación de novos equipos tecnolóxicos para a realización de tarefas escolares de forma telemática.

Pero non só a formación é importante nestes tempos de corentena, tamén o é manter a mente entretida polo que aprobaron a contratación dun servizo de streaming para que as quince unidades do Centro Infantil Agarimo e Escola Fogar teñan acceso aos contidos de Disney+ e Netflix.

A maiores, desde a Deputación reforzaron o servizo de vixilancia na enfermería e o de limpeza, así como a habilitación de dous espazos como minihospitales de día por se se algún positivo.