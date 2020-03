Moraña, Marín e Sanxenxo amplían as tarefas de desinfección en zonas comúns

Limpeza da empresa Disgatok © Concello de Marín Limpeza das rúas de Marín © Concello de Marín Limpeza dos colexios en Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

Os concellos de Moraña, Marín e Sanxenxo veñen de ampliar as tarefas de limpeza e desinfección para paliar os riscos de contaxio do coronavirus a zonas comúns e espazos céntricos do municipio que seguen a rexistrar bastante afluencia de veciños polo seu tránsito para facer compras de alimentos e mediciñas e tamén a toda a rede de contedores de lixo.

En Moraña a alcaldesa, Luisa Piñeiro, explicou que a intención é "outorgar a maior protección aos nosos veciños". Neste concello os efectivos de Protección Civil son os encargados destas tarefas.

Coa situación sanitaria que estamos a vivir, o traballo habitual de limpeza viaria viuse incrementado por iso as brigadas de limpeza están entre os servizos públicos mínimos durante a vixencia do estado de alarma.

En Marín, a alcaldesa, María Ramallo agradeceu "profundamente" que nestas tarefas aos operarios da brigada e aos voluntarios de Protección Civil, sumáronse os empregados da empresa Disgatok, que está a realizar a limpeza de maneira altruísta.

En Sanxenxo son un total de 46 os operarios de limpieza municipais os que traballan en quendas.