Os traballadores de Ence defenden que traballan de forma segura e que a súa actividade é necesaria para combater o Covid-19

A actividade na fábrica de Ence en Lourizán non se detén a pesar da alerta sanitaria e esa decisión motivou as críticas de colectivos ecoloxistas como a Asociación pola Defensa da Rïa (APDR) que nun comunicado acusou os traballadores e á empresa de poñer en risco a saúde pública. Por iso o Comité de Empresa da biofábrica sae en defensa dos empregados ao sinalar, tamén nun escrito, que "para os traballadores o máis importante é a súa saúde, a das súas familias e a do resto da poboación. Neste sentido, somos conscientes de que traballamos coas maiores garantías de saúde", aseguran.

Argumentan que as medidas preventivas que se aplican na planta "foron acordadas entre a empresa e os traballadores moito antes de que o Goberno declarase o Estado de Alarma e abarcan desde o teletraballo para unha importante parte do persoal ata os descansos preventivos no seu domicilio para aqueles compañeiros pertencentes aos grupos de risco".

Os traballadores defenden que a produción desta fábrica é necesaria para combater o Covid-19 porque a pasta de papel emprégase "para a fabricación de produtos tan demandados estes días como o papel hixiénico ou as máscaras".

En referencia á intervención da APDR, o Comité de Empresa acúsaos de "mostrar unha total incoherencia no caso de que realmente alármelle a crise mundial na que estamos inmersos, mostrando como único obxectivo danar a un sector esencial nestes momentos para poder combater esta pandemia e tendo como única preocupación o seu obxectivo de paralizar a actividade industrial xeradora de miles de postos de traballo co consecuente dano á economía e ao progreso do país".

Tamén agradecen no seu comunicado o "traballo incansable dos sanitarios, forzas de seguridade, farmacias, supermercados, panaderías, gasolineiras, transportistas e un longo etcétera de persoas que nos acompañan nesta loita".