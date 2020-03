Ence, referente do seu sector en desempeño ambiental nas súas biofábricas de Pontevedra e Navia, segundo a avaliación de WWF

A actividade de Ence nas súas biofábricas de Pontevedra e Navia (Asturias) atópase por enriba da media do sector da pasta de celulosa, o papel e os produtos de embalado en canto a parámetros ambientais e de transparencia. A compañía é, deste xeito, referente para o resto de empresas, ao obter unha cualificación de 74,3 puntos sobre 100, segundo a organización non gobernamental WWF, a través do seu informe "Environmental Paper Company Index" (EPCI) de 2019, que destaca moi positivamente a xestión da subministración de madeira da compañía.

O índice elaborado por WWF é unha ferramenta de participación voluntaria que ten como obxectivo aumentar a transparencia do sector, ao mesmo tempo que impulsa a conciencia de como a pasta de celulosa, o papel e os produtos de embalado poden reducir a súa pegada ambiental.

Ence - Energía y Celulosa forma parte do conxunto de trinta empresas que, a nivel internacional, participaron de maneira voluntaria nesta avaliación. Para iso, Ence colaborou con WWF achegado información acerca dos seus indicadores de abastecemento e consumo de materias primas, certificacións, proceso de produción de celulosa, emisión de gases de efecto invernadoiro e xestión do consumo de auga, entre outros parámetros. Avaliouse o total da produción das súas dúas biofábricas.

Na categoría de pasta de celulosa, Ence logrou unha puntuación do 74,3 % do total dentro do índice EPCI. Sitúase, desta forma, por enriba da media das firmas do sector da pasta (66 % de media).

Un factor importante é a calidade ambiental das súas biofábricas de Navia e Pontevedra, á vangarda mundial do sector en desempeño ambiental. De feito, ambas as plantas dispoñen dun Sistema Integrado de Xestión conforme ás normas ISO 9001 e 14001, e están adheridas ao regulamento EMAS, ademais de contar co selo "Nordic Swan", o selo ecolóxico oficial dos gobernos escandinavos, e a ecoetiqueta europea EU Ecolabel.

O apartado no que Ence destácase moi por riba da media do sector é no abastecemento responsable de fibra, obtendo unha puntuación de 89% dentro do índice EPCI, sendo a media do sector da produción de celulosa do 74%, e a do total da industria avaliada por WWF do 76%.

Isto débese, en gran medida, á aposta de Ence pola certificación forestal, en particular FSC® en España, que garante un modelo de xestión responsable, non só das masas forestais que xestiona directamente a compañía, senón estendendo tamén esta política á súa cadea de subministración, fomentando a certificación das superficies de socios e colaboradores.

Grazas a este empeño, un 82 % da madeira que se procesa nas biofábricas de Pontevedra e Navia (Asturias) dispoñe de certificación forestal (FSC® Código de licenza FSC- C081854) e conta con trazabilidad de xestión. Todo iso contribúe de maneira activa á creación de valor para propietarios e á xeración de emprego no sector forestal no medio rural.