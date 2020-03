Danan a escultura de Orbil que promociona o Salón do Libro na Peregrina

Escultura de Orbil que apareceu danada na Praza da Peregrina © Diego Torrado

Apenas cinco días durou intacta a escultura de Orbil, a mascota do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, colocada na Praza da Peregrina como promoción do evento.

Esta figura, enmarcada nunha actuación artística denominada pola organización do Salón como #OrbilParade e instalada o pasado martes día 3 de marzo, amenceu este domingo con importantes danos na súa estrutura.

En concreto Orbil apareceu cunha pintada no seu fuciño e coas pernas rotas, ameazando con caer ao chan.

A #OrbilParade instalouse só uns días antes da apertura do Salón do Libro, inaugurado o pasado venres e que permanecerá aberto ata o o próximo 28 de marzo.

Ademais da figura na Peregrina, a actuación artística conta con outras seis figuras repartidas pola cidade en lugares como o Parque Amalia Álvarez, a rúa Marqués de Riestra ou o Estadio Municipal de Pasarón.