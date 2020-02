Pontevedra despide febreiro co inicio da Liga de Petanca

Este sábado comeza unha nova tempada da liga de petanca de Pontevedra. Durante os próximos catro meses, doce equipos mediranse entre eles para ver quen se alza finalmente co título de campión.

A Agrupación de Petanqueiros de Pontevedra comeza este ano cunha nova directiva, liderada por José Gallego, que chega con ilusión para afrontar unha nova e emocionante etapa.

Tino Fernández, en representación do Concello, mostra o apoio que está a darse á petanca mediante a construción dos novos campos. O concelleiro de deportes explica que xa teñen as máquinas en marcha no Burgo e espéranse, como mínimo, outros dous campos, un en Monte Porreiro e outro en Salcedo.

Desde a asociación animan a todas as persoas interesadas a achegarse para ver a competición e sentir o ambiente. José Gallego fai un especial chamado a mulleres e mozos, cuxa participación é ínfima, e ínstaos a descubrir este deporte, no que asegura que o van a pasar ben