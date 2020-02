Telmo Martín e o "movemento sexy"

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, subiuse ao escenario este Mércores de Cinza para participar dos actos do Entroido e non dubidou en mostrar o seu "movemento sexy" seguindo o ritmo da festa.

Foi ao remate do desfile infantil que percorreu as rúas do centro urbano desde as cinco da tarde desde a avenida Luís Rocafort ata a Praza dos Barcos, onde se fixo entrega dos premios aos mellores disfraces.

Ás 20.00 horas tivo lugar o Enterro da Sardiña en Portonovo.

A seguinte cita carnavalera terá lugar este venres en Portonovo, co espectáculo das parodias e o monólogo de Baia Fernández.