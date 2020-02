Goyo Revenga tilda de "discriminatorio e arbitrario" o trato que recibe de Ciudadanos

Continúa a batalla entre Goyo Revenga e o seu partido, Ciudadanos, despois de que a formación abriulle un expediente sancionador por apoiar os orzamentos municipais de Pontevedra para 2020. O edil solicita que se arquive este expediente e denuncia recibir un trato "totalmente discriminatorio e arbitrario".

Revenga esixe que o partido laranxa rehabilite todos os dereitos que preventivamente lle foron suspendidos, tras negociar co grupo de goberno municipal melloras no orzamento por máis de medio millón de euros para fins sociais e apoialos co seu voto.

O concelleiro pontevedrés entende que foi "discriminado" porque "en numerosas ocasións" outros representantes de Ciudadanos deron o seu apoio a grupos políticos non acordes coa ideoloxía do partido e non foron expedientados.

Recentemente, lembra Goyo Revenga, Ciudadanos e PP votaron a favor dos orzamentos do parlamento catalán cos partidos independentistas e os seus deputados non foron expedientados ao considerar que "non foi unha cuestión ideolóxica".

A este episodio engade o apoio que Ciudadanos para que o PSOE se fixera coa alcaldía da Cañiza ou o voto a favor da edil na Coruña aos orzamentos municipais. No seu caso, explica, o seu apoio ás contas de Pontevedra "non pon en dúbida a fortaleza da nosa mensaxe de defensa da Constitución e a loita contra o independentismo".

Por outra banda, o líder do grupo municipal sempre manifestou a súa intención de facer "construtiva, respectuosa, coherente e dialogante" e enmarcou o seu apoio aos orzamentos nun traballo "en beneficio" dos veciños de Pontevedra.

Resulta "rechamante", segundo Goyo Revenga, que Ciudadanos Galicia quixese converter en noticia nacional "o que non tiña máis percorrido que unha pequena acción dun concelleiro, que está só e cuxo voto non influía para nada na aprobación dos orzamentos".

O edil de Ciudadanos asegura que lle sorprendeu a rapidez do expediente e os "maiúsculos erros" na súa redacción que "obxectivamente fan pensar nun apresuramento á hora emitir este expediente dunha forma cando menos arbitraria".